Рябков осудил заявление Белого дома об отправке войск в Европу

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков осудил заявление Белого дома о намерении отправить войска в Европу.

"Нацелены на то (эти слова. – Прим. ред.), чтобы разогревать реваншистские настроения в Киеве, разогревать антироссийские фобии и подходы государств, которые сами себя объявили прифронтовыми", – цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что руководство США изучает возможность отправки войск в Восточную Европу в случае вторжения России на Украину. По ее словам, многие страны – члены НАТО в Европе просили увеличить военное присутствие еще в 2014 году.

До этого Рябков назвал разочаровывающим подход стран Европы к вопросам безопасности, который он охарактеризовал как пренебрежительный. По его словам, планы НАТО по размещению вооружений у границ России являются дестабилизирующим фактором, способным привести к повторению опыта Карибского кризиса.

