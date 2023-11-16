В Азербайджане отказались от встречи с главой МИД Армении 20 ноября

Фото: 123RF/alexmama

Баку отказался от встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении, которую Вашингтон предложил провести 20 ноября. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Публикацию подготовили в ответ на заявление помощника американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена, который ранее сообщил о прекращении всех встреч на высоком уровне с Азербайджаном.

Министерство республики обвинило США в предвзятости и одностороннем подходе. Азербайджанская сторона считает, что Вашингтон рискует потерять роль посредника в урегулировании отношений с Арменией.

"В таких обстоятельствах важно отметить, что мы не считаем возможным проведение предлагаемой встречи на уровне министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Вашингтоне 20 ноября", – отмечается в заявлении.

В МИД Азербайджана сочли слова О'Брайена неприемлемыми и необоснованными, подрывающими мир и безопасность в регионе. По мнению дипломатов, это был удар со стороны Штатов по взаимоотношениям с республикой.

"Нормы и принципы международного права всегда были приоритетом во внешней политике Азербайджана. Азербайджан всегда будет действовать в соответствии со своими международными обязательствами", – подчеркнули в министерстве.

При этом в ведомстве сделали акцент на том, что страна всегда будет решительно реагировать на любые негативные шаги по отношению к ней.

Ранее О'Брайен заявил, что по инициативе Соединенных Штатов отменены встречи на высоком уровне, которые были запланированы с Азербайджаном. Вашингтон также приостановил оказание военной и иной помощи государству из-за отсутствия прогресса в переговорах о мире между Баку и Ереваном.

Дипломат подчеркнул, что никакая помощь не будет предоставляться, пока США не увидят реального улучшения ситуации.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что мирное соглашение между государствами согласовано примерно на 70%, однако Баку должен подтвердить свою приверженность договоренностям.



В Азербайджане заявили о ходе разоружения в Карабахе