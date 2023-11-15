15 ноября, 23:57Политика
В США потребовали вывести российских миротворцев из Карабаха
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
США должны добиться вывода российского миротворческого контингента из Нагорного Карабаха. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О`Брайен во время заседания в комитете Палаты представителей, передает РИА Новости.
Как он утверждает, это должно случится после завершения срока контракта, который был рассчитан на пять лет.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские миротворцы завершили ротацию личного состава в Карабахе. Там сообщили, что военные завершили отправку вооружения и военной техники в Россию для планового ремонта. Также в ходе оптимизации системы наблюдения был свернут один наблюдательный пост в Шушинском районе.
19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. 20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий.
28 сентября Нагорно-Карабахская Республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Жителей региона стали перевозить в Армению.
Российские миротворцы завершили эвакуацию жителей Нагорного Карабаха после ЧП
Читайте также