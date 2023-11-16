Финляндия закроет не все пункты пропуска на границе с РФ – СМИ

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Финляндия закроет несколько пограничных пунктов на границе с Россией, при этом некоторые останутся открыты, сообщает финская газета Helsingin Sanomat.

Ожидается, что правительство страны объявит о закрытии КПП в 14:30 по московскому времени. Предполагается, что это коснется некоторых пограничных переходов на восточной границе.

Финские пограничники отметили, что ситуация на трех крупнейших КПП, которые граничат с Ленинградской областью, изменилась с начала ноября, когда из России начали массово прибывать граждане Ирака, Йемена, Сирии и других стран, запрашивая убежище в Финляндии.

Местные СМИ считают, что правительство объявит о решении закрыть именно эти проблемные пункты пересечения. Такая мера необходима для обеспечения национальной безопасности Финляндии.

Ранее глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что ведомство готовит предложения, чтобы ограничить работу пропускных пунктов на границе с РФ. Причиной этого он назвал неконтролируемый поток беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других государств.

До этого Финляндия запретила пересекать границу со стороны России на велосипедах на неопределенный срок. Полное закрытие границы для проезда на этом виде транспорта ввели с 15 ноября.

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