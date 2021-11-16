Лавров назвал ложью заявления Науседы о причастности РФ к миграционному кризису

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ложью слова президента Литвы Гитанаса Науседы, заявившего, что Россия якобы причастна к миграционному кризису на белорусской границе.

"При всем уважении к президентам суверенных государств я не хочу комментировать эти лживые утверждения, которые уже не первый раз произносятся, и не только по этому поводу: "За всем стоит Москва, везде видна рука Москвы". Ни единого факта не приводится", – подчеркнул министр на пресс-конференции, передает ТАСС.

Обострение ситуации на границе Польши и Белоруссии произошло 8 ноября. Несколько тысяч нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока попытались пересечь границу со стороны Белоруссии, чтобы попасть таким образом на территорию Польши.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал происходящее на границе как гуманитарную катастрофу.

В свою очередь, Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским лидером Эммануэлем Макроном, комментируя ситуацию, обратил внимание на жестокое обращение польских пограничников с беженцами.

