Йеменские хуситы сообщили о гибели начальника Генштаба повстанцев
Фото: AP Photo/Osamah Abdulrahman
Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" сообщили о гибели начальника Генштаба повстанческих ВС Мухаммеда аль-Гамари. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление хуситов.
Агентство отмечает, что причины гибели военного не названы.
Тем не менее известно, что аль-Гамари был одной из главных целей израильского удара по Сане в августе, когда там якобы проводилось собрание высокопоставленных начальников йеменского сопротивления.
Тогда истребители армии Израиля атаковали одно из зданий в районе столицы Йемена Хадда. В результате погибли четыре человека. В их числе оказался премьер-министр созданного движением "Ансар Аллах" правительства Ахмед Галеб ар-Рахави. Еще несколько человек получили ранения.