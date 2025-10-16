Йеменские хуситы сообщили о гибели начальника Генштаба повстанцев

Фото: AP Photo/Osamah Abdulrahman

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" сообщили о гибели начальника Генштаба повстанческих ВС Мухаммеда аль-Гамари. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление хуситов.

Агентство отмечает, что причины гибели военного не названы.

Тем не менее известно, что аль-Гамари был одной из главных целей израильского удара по Сане в августе, когда там якобы проводилось собрание высокопоставленных начальников йеменского сопротивления.

Тогда истребители армии Израиля атаковали одно из зданий в районе столицы Йемена Хадда. В результате погибли четыре человека. В их числе оказался премьер-министр созданного движением "Ансар Аллах" правительства Ахмед Галеб ар-Рахави. Еще несколько человек получили ранения.

