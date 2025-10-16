В Госдуме напомнили про короткие майские праздники в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Майские праздники в 2026 году будут короче, чем в 2025-м, из-за длинных новогодних выходных. Об этом в интервью ТАСС напомнила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат обратила внимание, что в Трудовом кодексе РФ утверждено 14 праздничных дней в течение года, но они переносятся, если выпадают на выходные. При этом общее количество рабочих дней в 2026 году будет таким же, как и в текущем – 247.

Таким образом, майские праздники будут включать 3 выходных по случаю празднования 1 Мая и еще 3 дня отдыха, приуроченные к Дню Победы.

Также Бессараб отметила, что россияне в 2026 году будут отдыхать по 3 дня несколько раз, в том числе в рамках празднования Дня защитника Отечества и 8 Марта.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. В соответствии с указом новогодние праздники продлятся 12 дней.

Отмечалось, что в 2026 году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Поскольку это нерабочие праздничные дни, их перенесли на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря. Таким образом, зимой россияне будут отдыхать с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.