Посол в РФ заявил, что Израиль при операции в Газе будет стараться минимизировать жертвы

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Израиль будет пытаться сократить число потерь среди мирных жителей во время проведения наземной операции в секторе Газа. Об этом ТАСС сообщил израильский посол в России Александр Бен Цви.

"Конечно, есть желание уменьшить как можно больше, по самой большой возможности жертвы среди мирного населения", – отметил он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия занимается вопросом вывоза россиян из зоны палестино-израильского конфликта. При этом он подчеркнул, что в данный момент сохраняется угроза начала наземной операции в секторе Газа.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение предполагает в том числе начало крупных военных операций.

16 октября Израиль анонсировал гуманитарное прекращение огня для сектора Газа. В этот промежуток времени некоторым жителям Газы разрешат уехать в Египет через КПП "Рафах". Также в Газу допустят гумпомощь. Однако канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что режим прекращения огня в секторе Газа не действует.

В ООН сообщили, что в больницах Газы осталось топлива на сутки работы