Президент Грузии после решения КС будет формально исполнять обязанности

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили после решения Конституционного суда о нарушении ею основного закона будет формально исполнять обязанности, заявил глава правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

По его словам, как бы ни закончилась процедура импичмента, заданная цель достигнута, и нарушение со стороны Зурабишвили Конституции Грузии не осталось без реагирования. Он отметил, что это будет иметь долгосрочный превентивный эффект для исправного функционирования системы управления.

Ранее Конституционный суд Грузии признал президента страны нарушившей закон из-за поездок за рубеж вопреки запрету правительства. Это разрешает начать процедуру импичмента.

Решение суда еще должен утвердить парламент голосами ста депутатов. У парламентского большинства 84 голоса из 150. Если парламент утвердит решение, президент будет считаться отстраненной от должности в порядке импичмента.

Зурабишвили 31 августа, 1 и 6 сентября текущего года во время зарубежных рабочих визитов провела представительское полномочие в сфере внешней политики без согласия правительства, тем самым нарушила Конституцию.

Правящая грузинская партия 1 сентября заявляла о подготовке процедуры импичмента Зурабишвили из-за ее поездки в Европу, несмотря на отказ кабмина. Отмечалось, что для проведения процедуры необходимо получить поддержку от 100 депутатов.

Позже премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал справедливым решение "Грузинской мечты" о начале импичмента. Также он выразил огорчение в связи с тем, что глава государства демонстративно нарушает закон.