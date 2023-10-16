Американский генерал заявил, что армия США очень ослабла из-за Украины

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Поставки вооружения Киеву истощили американские запасы, в связи с чем США не смогут принять участие в других конфликтах. Об этом заявил генерал армии США в отставке Дон Болдук в интервью на YouTube-канале Fox News.

Он отметил, что американская армия за время пребывания у власти президента страны Джо Байдена стала чрезвычайно слабой и перенапряженной. Вашингтон не может обеспечить участие в нескольких конфликтах одновременно с точки зрения логистики.

Болдук заявил, что это является тревожным сигналом для народа США. По его словам, на протяжении последних лет администрация Белого дома думает о чем угодно, только не о способах вести и выигрывать войны.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что американская администрация запросит существенно больше двух миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и другие нужды.

До этого бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Киеву нужно приготовиться к тому, что в скором времени США откажут в помощи Украине из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.