Выборы президента Эквадора выиграл Даниэль Нобоа

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Кандидат от эквадорского альянса "Национальное демократическое действие" Даниэль Нобоа одержал победу на выборах президента страны, которые прошли в воскресенье, 15 октября. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу ЦИК Эквадора Диану Атамаинт.

По итогам обработки 90,23% голосов, Даниэль Нобоа набрал 52,29% голосов. Его конкурент – член левого движения "Гражданская революция" Луиса Гонсалес – набрала 47,71% голосов.

Гонсалес, выступая перед сторонниками, признала свое поражение на прошедших выборах. Она также поделилась, что собирается позвонить Нобоа и лично поздравить его с победой.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо был убит во время митинга. Его убили тремя выстрелами в голову.

Позже еще один эквадорский политик, член движения "Гражданская революция" Педро Брионес, был застрелен неизвестными в провинции Эсмеральдас. Тогда Луиса Гонсалес назвала виновными в ухудшении ситуации в сфере безопасности в стране действующее правительство Эквадора.