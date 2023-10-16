Правящая партия Польши лидирует на парламентских выборах страны

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По итогам парламентских выборов в Польше лидирует правящая в стране консервативная партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, которая набрала 36,8% голосов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги экзитполов.

На втором месте находится оппозиционная "Гражданская коалиция", которая набрала 31,6% голосов, на третьем – центристский блок "Третий путь" с 13%, далее – партия "Левые" и коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" с 8,6 и 6,2% соответственно.

Агентство отмечает, что оппозиция может получить большинство в польском сейме и сформировать правительство, если решит объединиться.

Глава польской оппозиции Дональд Туск после оглашения предварительных результатов выборов заявил, что уверен в своей победе. Он также назвал прошедшие выборы концом плохих времен и правления партии "Право и справедливость". Качиньский, в свою очередь, признал, что действительно сомневается в победе своей фракции.

Ранее бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что в стране может начаться гражданская война на фоне парламентских выборов.

По словам бывшего главы страны, люди выйдут на улицы. Может быть применено оружие, считает Валенса. Как он подчеркнул, бунт возможен и в других странах.