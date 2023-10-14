Экс-президент Польши Валенса заявил о риске начала гражданской войны в стране

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Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что в стране может начаться гражданская война на фоне парламентских выборов. Об этом сообщает журнал Point.

"Ситуация серьезная", – отметил он.

По словам бывшего главы страны, люди выйдут на улицы. Может быть применено оружие, считает Валенса. Как он подчеркнул, бунт возможен и в других странах.

Парламентские выборы пройдут в Польше 15 октября.

Ранее министр по европейским делам Польши Шимон Шинковский вель Сенк предупредил, что республика может перестать поддерживать Украину, если общественное мнение будет против в связи с аграрным скандалом.

В свою очередь, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Киеву и Варшаве потребуются "титанические усилия", чтобы нормализовать отношения, которые испортились на фоне нерешенных проблем с поставками зерна.

Польша пригрозила прекратить военную помощь Украине