Еще одного политика застрелили в Эквадоре

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Член эквадорского оппозиционного движения "Гражданская революция" Педро Брионес застрелен неизвестными в провинции Эсмеральдас. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на кандидата в президенты от данного движения Луису Гонсалес.

"Эквадор переживает самый кровавый период в своей истории. <...> Выражаю солидарность семье товарища Педро Брионеса, ставшего жертвой волны насилия", – сказано в сообщении.

Виновными в ухудшении ситуации в сфере безопасности в стране она назвала действующее правительство. По предварительной информации СМИ, Брионеса убили члены банды, которая вымогала у него деньги. Сейчас полиция проверяет, не получал ли мужчина угроз по иным причинам.

Ранее в Эквадоре во время митинга тремя выстрелами был убит местный кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсьо. Во время стрельбы ранения также получили восемь человек, семь из которых доставили в больницу.

Позднее одна из крупнейших банд Эквадора Los Lobos взяла на себя ответственность за инцидент. Причиной убийства они назвали "невыполнение обещаний" и коррумпированность.

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