СМИ сообщили о взрывах в пригороде Днепропетровска и еще ряде городов Украины

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Серия взрывов прогремела в Миргороде Полтавской области, Кропивницком Кировоградской области, а также в пригороде Днепропетровска на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

На момент публикации воздушная тревога объявлена в восьми регионах Украины: в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ с 7 по 13 октября нанесли восемь групповых ударов оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М" и беспилотными летательными аппаратами по военным объектам Украины.

До этого в военном ведомстве также рассказали, что российская армия поразила склад военной техники Вооруженных сил Украины в районе города Измаил Одесской области.