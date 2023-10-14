СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов прозвучало в подконтрольном киевским войскам городе Херсон. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

Какие-либо подробности произошедшего не приводятся. На момент публикации воздушная тревога отменена по всей территории Украины.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия поразила склад военной техники Вооруженных сил Украины в районе города Измаил Одесской области.

До этого в военном ведомстве рассказали, что войска РФ с 7 по 13 октября нанесли восемь групповых ударов оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М" и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по военным объектам Украины.