Захарова назвала тупиковой историей навязывание Вашингтоном концепции своего доминирования

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Политика США по навязыванию странам концепции своего мирового лидерства – тупиковая история, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, "узость взглядов" американского руководства не соответствует позиции глобального гегемона.
Захарова подчеркнула, что лидер мирового масштаба "не будет вычленять такие проблемы, как внутренняя ситуация с коронавирусом или противодействие Китаю".
"Доминант имеет совсем другой взгляд на мир, даже в контексте COVID-19. Лидер задумывается о противодействии подобным пандемиям в будущем, о выстраивании отношений с другими странами на перспективу и возможности презентации своего возможного доминирования, если оно есть", – заявила представитель МИД РФ в эфире Первого канала.
Кроме того, по ее словам, во внешнеполитическом ведомстве США не хватает специалистов.
"Как можно заниматься серьезной мировой повесткой, когда у тебя просто нет специалистов? Это их проблемы. Нас они касаются только в одном: Соединенные Штаты постоянно всем навязывают концепции, что они якобы доминируют, и постоянно вмешиваются в чужие политические процессы. Так или иначе, мне кажется, эта некая такая тупиковая история", – отметила дипломат.
При этом Захарова подчеркнула, что геополитические прогнозы США, как правило, не сбываются, в отличие от мнений российской стороны.
"Есть вещи, которые не подлежат спору. Не потому, что у нас не будет аргументов, а потому, что это и есть здравый смысл", – заключила официальный представитель МИД РФ.
Ранее Захарова подтвердила информацию о данных по вмешательству США в российские выборы. По ее словам, действительно существует "колоссальный массив вскрытых данных".
Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.
В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.
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