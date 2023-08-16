Эстония может ограничить право голоса живущих в стране граждан России

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В Эстонии хотят ограничить право голоса на выборах жителей страны, которые имеют гражданство РФ. С инициативой выступило министерство юстиции республики. Об этом сообщает "Радио 1".

Как отметил глава ведомства Калле Лаанет, такое предложение было выдвинуто в связи с конфликтом на Украине. По его мнению, люди с российским гражданством не должны решать, кто будет стоять у власти в Эстонии. Аналогичные ограничения планируют распространить и на граждан Белоруссии.

Однако политик обратил внимание, что данная инициатива требует доработки. Он также не исключил, что законопроект придется согласовывать в суде высшей инстанции, поскольку сейчас он противоречит Конституции страны. В ней закреплено, что участие в выборах могут принимать граждане старше 16 лет, проживающие в Эстонии, независимо от того, гражданство какого государства они имеют.

В марте было прекращено действие договора между Россией и Эстонией о сотрудничестве в таможенных делах. Известно, что такое соглашение было подписано в Москве еще 8 июня 1999 года.

Позднее эстонское правительство решило разорвать договор о сотрудничестве с Россией в сфере сохранения культурных ценностей. Причина заключалась в том, что Эстония придерживается двух конвенций ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), которые лежат в основе эстонско-российского соглашения, уточнили в кабмине.

До этого соглашения между Таллином и Москвой автоматически продлевались каждые пять лет.



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