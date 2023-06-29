Эстония разорвет договор о сотрудничестве с РФ в сфере сохранения культурных ценностей

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Эстонское правительство утвердит в четверг, 29 июня, решение о расторжении договора о сотрудничестве с Россией в сфере сохранения культурных ценностей. Об этом сообщает портал национального телерадиовещания ERR.

Причина заключается в том, что Эстония придерживается двух конвенций ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), которые лежат в основе эстонско-российского соглашения, уточнили в кабмине.

Речь идет о конвенциях "О мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности" и "Об охране всемирного культурного и природного наследия". Согласно повестке заседания, в правительстве считают, что на этом фоне действительная необходимость регулировать отношения в этих областях дополнительным договором отсутствует.

Соглашения между Таллином и Москвой автоматически продлевались каждые пять лет. Сторона, которая планирует разорвать документ, обязана уведомить о своем решении за шесть месяцев. Эстонское министерство иностранных дел передаст России соответствующую ноту не позднее 3 июля 2023 года.

Ранее стало известно, что действие договора между Россией и Эстонией о сотрудничестве в таможенных делах было прекращено. Известно, что такое соглашение было подписано в Москве еще 8 июня 1999 года.

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