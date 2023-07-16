Эстония закупит боеприпасы более чем на 1,2 млрд евро

Фото: ТАСС/IMAGO/Madis Veltman

В ближайшие четыре годы Эстония закупит боеприпасы на сумму более 1,2 миллиарда евро, следует из плана развития военной сферы государства с 2024 по 2027 год. Документ подписал министр обороны страны Ханно Певкур, передает сайт МО.

По словам главы ведомства, сейчас расходы на оборону повышаются до 3% ВВП. Певкур рассказал, что для развития ПВО государство приобретет ракетный комплекс средней дальности и боеприпасы для воздушного нападения. Кроме того, министерство приступит к механизации маневренных пехотных подразделений.

Данный план предполагает реконструкцию взлетно-посадочной полосы на авиабазе Эмари под Таллином. Вместе с этим будут организованы новые склады снарядов и продолжится строительство казарм для военнослужащих Эстонии и союзников по Североатлантическому альянсу.

Ранее стало известно, что Госдепартамент США одобрил закупку Польшей интегрированной системы управления ПВО и ПРО на сумму в 15 миллиардов долларов. Подрядчиками заказа выступят компании Raytheon и Lockheed Martin.

Новости мира: в Польше прошел марш против нового закона о противодействии влиянию РФ