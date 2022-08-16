Захарова прокомментировала слова Кулебы об эмиграции семьи и собак

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что его дети, родители и собаки покинули страну после начала российской спецоперации.
"Все, что вам надо знать об истинности патриотизма киевского режима. Собаки превыше всего", – написала Захарова в своем телеграм-канале.
Об эмиграции семьи Кулеба рассказал в интервью YouTube-каналу "В гостях у Гордона".
"В ночь с 24 на 25-е я добрался до границы, в этот момент приехали мои дети, родители, собаки, я всех обнял, поцеловал, я въехал на Украину, они выехали с Украины", – сказал он.
Ранее Кулеба заявил, что некоторые страны Запада ждут, когда Украина потерпит поражение в противостоянии с Россией, надеясь, что таким образом проблемы решатся сами собой. По его словам, такое отношение партнеров заставляет Киев думать, что они желают скорейшего падения Украины.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Авиация РФ ударила по командно-наблюдательному пункту ВСУ в Херсонской области
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