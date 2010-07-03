В СФ оценили стратегию Киева о "реинтеграции Крыма и Донбасса"

16 августа, 19:36
16 августа, 19:36
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Фото: Москва 24/Роман Балаев
Призыв Киева разработать стратегию по "реинтеграции Крыма и Донбасса" прокомментировал представитель комитета Совфеда по международным делам от Крыма Сергей Цеков.
"Сложно представить, что они там разработали, потому что это общие слова", – заявил сенатор в беседе с RT, добавив, что "фразы вроде умные, а что за ними стоит – непонятно".
По мнению Цекова, украинским властям стоило бы задуматься о шагах по разрешению ситуации в Донбассе и улучшению отношений с Россией. Разработку каких-либо планов по "реинтеграции" Крыма политик назвал "совершенно бесперспективной".
Ранее замглавы офиса президента Украины Руслан Рябошапка заявил о необходимости разработать стратегию по "реинтеграции Крыма и Донбасса". По его словам, этот вопрос уже начала обсуждать специальная рабочая группа.
Как подчеркнул в ответ первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, позиция Киева по вопросам Крыма и Донбасса служит "препятствием для нормализации российско-украинских отношений", как и невыполнение Украиной минских соглашений. Он не исключил, что Киев при помощи пропаганды будет давить на жителей Крыма и Донбасса.
Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по результатам референдума. Как неоднократно указывали в Москве, референдум прошел с соблюдением всех международных норм.
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