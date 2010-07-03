В Госдуме оценили идею Киева по "реинтеграции Крыма и Донбасса"

20:46
20:46
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Фото: Москва 24/Роман Балаев
Заявление замглавы офиса президента Украины Руслана Рябошапки о разработке стратегии по "реинтеграции Крыма и Донбасса" оценил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Он напомнил в беседе с RT, что "на Украине не считают Крым частью России", что и определяет шаги и заявления Киева. Депутат усомнился, что от администрации нового президента Украины, как и предыдущего, можно дождаться "понимания в этом вопросе". "Никакие аргументы российской стороны, будь то исторические факты или обстоятельства новейшего времени, не являются для них чем-то руководящим", – подчеркнул парламентарий.
По словам Затулина, позиция Киева по вопросам Крыма и Донбасса служит "препятствием для нормализации российско-украинских отношений", как и невыполнение Украиной минских соглашений. "Мы должны быть готовы к тому, что Киев при помощи пропаганды будет давить на жителей Донбасса и Крыма", – подытожил депутат.
Ранее Руслан Рябошапка заявил о необходимости разработать стратегию по "реинтеграции Крыма и Донбасса". По его словам, этот вопрос уже начала обсуждать специальная рабочая группа.
Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по результатам референдума, который, как неоднократно указывали в Москве, прошел с соблюдением всех международных норм.
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