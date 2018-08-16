В США не исключили новых санкций против Турции

16 августа, 21:13
Фото: AP/Alex Brandon
Глава Минфина США Стивен Мнучин объявил о планах Вашингтона ввести дополнительные санкции против Турции, если турецкие власти откажутся освободить американского пастора Эндрю Брансона. Такое заявление министр финансов сделал 16 августа на заседании президентского кабинета под председательством американского лидера Дональда Трампа.
"У нас есть еще, что мы планируем сделать, если они его быстро не освободят", − цитирует Мнучина ТАСС.
14 августа Турция объявила бойкот американским электронным товарам из США и пообещала отказаться от использования американских стройматериалов. На следующий день Анкара в два раза повысила пошлины на 22 вида продукции из США.
Ранее Дональд Трамп удвоил пошлины на алюминий и сталь из Турции до 20% и 50% соответственно. Отношения между двумя странами обострились из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного в Турции в 2016 году по подозрению в связях с запрещенными в стране организациями.
Вашингтон требуют освободить духовника. Однако турецкий суд недавно отказался освобождать пастора из-под домашнего ареста.
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