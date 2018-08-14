Эрдоган заявил о планах бойкотировать электронику из США

14 августа, 13:34
Фото: ТАСС/Turkish Presidential Palace
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах объявить бойкот американской электронной продукции. По его словам, США экономически нападает на страну и ответом будет отказ от электронных товаров, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.
Эрдоган отметил, что Вашингтон экономически нападает не только на Турцию, но и Китай, Россию, Канаду, Иран и Европу.
"Но против нас начата операция. Мы будем бойкотировать американскую электронику. У них есть iPhone, но есть ведь и Samsung, у нас есть компания Vestel", – сказал Эрдоган во время выступления в Анкаре.
По его словам, Турция способна обеспечить себя.
"Я обращаюсь к нашему деловому сообществу. Самый лучший ответ будет засучить рукава и работать. Не закрывайте свои склады, производите товар. А ту продукцию, которая конкурентоспособна и востребована за рубежом, экспортируйте, экспортируйте и еще раз экспортируйте", – заявил президент Турции.
Кроме того, Эрдоган призвал граждан менять доллары на турецкую лиру, чтобы стабилизировать ее курс.
Ранее Эрдоган заявил о планах перейти на расчеты в национальной валюте со своими главными торговыми партнерами. По словам турецкого лидера, его страна будет вести торговлю в национальных валютах с Китаем, Россией, Ираном, Украиной, так как на их долю "приходится наибольший объем двусторонней торговли".
Накануне президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции. После этих сообщений турецкая лира потеряла на торгах около 20 процентов стоимости.
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