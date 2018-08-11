Эрдоган заявил о готовности перейти на расчеты в нацвалюте с Россией

11 августа, 20:43
Фото: ТАСС/Depo Photos/ABACA
Турция планирует перейти на расчеты в национальной валюте со своими главными торговыми партнерами. В их числе − Китай, Россия, Иран и Украина. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.
По словам турецкого лидера, его страна будет вести торговлю в национальных валютах с Китаем, Россией, Ираном, Украиной, так как на их долю "приходится наибольший объем двусторонней торговли". В то же время Эрдоган выразил готовность перейти на аналогичную систему расчетов и с европейскими партнерами, если те "хотят освободиться из-под давления доллара".
По словам Эрдогана, Турция не потерпит ситуацию, при которой "миру объявлена экономическая война, а на ряд стран оказывается давление угрозой введения санкций".
Накануне президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции. После этих сообщений турецкая лира потеряла на торгах примерно 20% стоимости.
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