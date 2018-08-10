Трамп повысил пошлины на алюминий и сталь из Турции

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Дональд Трамп одобрил двукратное повышение пошлин на алюминий и сталь из Турции. Об этом президент США сообщил на своей странице в Twitter.

"Пошлины на алюминий теперь составят 20%, на сталь – 50%. Сейчас у нас нехорошие отношения с Турцией!" – написал он.

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 августа 2018 г.



Ранее США подали во Всемирную торговую организацию жалобу из-за решений ЕС, Китая, Канады, Мексики и Турции предпринять ответные меры после введения Штатами пошлин на импорт стали и алюминия.

Власти США объяснили пошлины в размере 25 и 10 процентов законом о расширении торговли. Аналогичные меры против металлургической, машиностроительной и сельскохозяйственной продукции США приняли ЕС и ряд других стран.