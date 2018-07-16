США подали жалобы в ВТО на ответные пошлины ЕС, КНР, Канады и Мексики

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США подали во Всемирную торговую организацию жалобу из-за решений ЕС, Китая, Канады, Мексики и Турции предпринять ответные меры после введения Штатами пошлин на импорт стали и алюминия из этих государств. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера.

По его словам, действия американского лидера Дональда Трампа являются легитимными и оправданными с точки зрения законов США и правил международной торговли. Лайтхайзер считает, что ответные со стороны названных стран такие нормы нарушают.

Он добавил, что США собираются сделать все необходимое для защиты американских интересов. Они призывают торговых партнеров конструктивно сотрудничать с администрацией президента США.

1 июня США ввели пошлины на импортируемую из стран ЕС, Канады и Мексики стальную и алюминиевую продукцию в размере 25 и 10 процентов соответственно. Они же сделали ответные шаги. Указанные страны впоследствии ввели ответные меры. ЕС с 22 июня ввел пошлины в 25 процентов на некоторые виды металлургической, машиностроительной и сельскохозяйственной продукции США.

25-процентные пошлины США коснулись и продукции из Китая. Пекин выразил протест и заявил, что предпримет аналогичные по масштабу меры.