Суд в Турции отказался освобождать пастора Брансона из-под домашнего ареста

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Суд турецкого Измира отказался освобождать из-под домашнего ареста американского пастора Эндрю Брансона, задержанного в 2016 году, сообщает телеканал CNN Turk.

Таким образом, суд отклонил ходатайство защиты, которая добивается его освобождения и права покинуть страну.

В отношениях Анкары и Вашингтона выросло напряжение на фоне дела американского пастора Эндрю Брансона. Штаты требуют освобождения духовника. В начале августа Минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу за нарушения прав человека.

Затем Дональд Трамп принял решение поднять пошлины на алюминий и сталь из Турции – до 20 процентов и 50 процентов соответственно. Из-за этого произошел обвал турецкой лиры до исторического минимума.

Нерешенные споры в отношениях между странами были и раньше. Штаты не устраивает то, что Анкара закупает у России новое вооружение. Турция, в свою очередь, предъявляет Вашингтону претензии по поддержке организаций, которые в стране считают экстремистскими.