Турция в два раза повысила пошлины на 22 вида продукции из США

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Турция удвоила пошлины на 22 вида продукции, ввозимой из Соединенных штатов. Об этом заявила министр торговли страны Рухсар Пекджан, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что общий объем повышения пошлин составил 533 миллиона долларов. Пекджан подчеркнула, что США являются важным, но не единственным торговым партнером Турции, и у страны есть доступ к альтернативным рынкам.

Накануне Турция объявила бойкот американским электронным товарам. Помимо этого, турецкие власти пообещали отказаться от использования стройматериалов из США. В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о введении дополнительных пошлинах на табак, алкоголь, автомобили, косметику, рис и фрукты.

Сборы на табачные изделия из США выросли на 60 процентов, алкоголь – на 140 процентов, автомобили – до 120 процентов, косметику – на 60 процентов.

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил удвоение пошлин на алюминий и сталь из Турции – до 20% и 50%. Отношения Анкары и Вашингтона обострились после дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного в Турции еще в 2016 году. Американские власти требуют освободить духовника.