Турция повысила пошлины на американские товары

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Турция повысила пошлины на часть американских товаров в ответ на санкции США. Указ президента страны Тайипа Эрдогана опубликован в официальном издании Resmi Gazete.

Выросли сборы на табачные изделия из Штатов – на 60 процентов, алкоголь – на 140 процентов, автомобили – до 120 процентов, косметику – на 60 процентов, рис – на 50 процентов и фрукты – на 20 процентов. Повышены пошлины и на насколько других категорий продукции.

В отношениях Анкары и Вашингтона выросло напряжение на фоне дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. Штаты требуют освобождения духовника. В начале августа Минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу за нарушения прав человека.



Затем президент США Дональд Трамп принял решение поднять пошлины на алюминий и сталь из Турции – до 20 процентов и 50 процентов соответственно. Из-за этого произошел обвал турецкой лиры до исторического минимума.

Нерешенные споры в отношениях между странами были и раньше. Штаты не устраивает то, что Анкара закупает у России новое вооружение. Турция, в свою очередь, предъявляет Вашингтону претензии по поддержке организаций, которые в стране считают экстремистскими.