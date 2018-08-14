Эксперт назвал ожидаемым решение Турции бойкотировать электронику из США

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава Центра трансатлантических исследований Анна Глазова прокомментировала решение Реджепа Тайипа Эрдогана бойкотировать электронику из США.

По ее словам, такое решение турецкой стороны было ожидаемым, потому что за последние дни Эрдоган не раз заявлял, что Штаты наносят Турции удар в спину, а также "стреляют по ногам своих союзников".

"Они довольно болезненно ударили по турецкой экономике. И с точки зрения турецкого руководства эти действия абсолютно неправомерны и являются элементом экономического шантажа", – цитирует ее RT.

Эксперт добавила, что сегодня у Турции нет необходимых механизмов для того, чтобы нанести "болезненный укол" экономике США, поэтому самым правильным решением будет объединение усилий стран, против которых США ведут экономическую войну.