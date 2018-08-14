Лавров оценил отказ Турции присоединиться к антироссийским санкциям

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Россия высоко оценила отказ Турции присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В сфере внешней политики Россия и Турция проводят независимый курс. Мы высоко ценим отказ партнеров присоединиться к антироссийским санкциям", – сказал он, передает ТАСС.
Лавров также отметил, что в настоящий момент "ситуация в мире остается тревожной". По мнению министра, многие западные партнеры России утратили культуру дипломатии. Тем не менее, глава российского МИД выразил уверенность, что зарубежные коллеги вернуться к основам, которые предполагают коллективную работу над решением глобальных проблем при уважении суверенного равенства государств и невмешательстве в их внутренние дела.
10 августа Госдеп объявил о новых санкциях против РФ из-за дела Скрипалей. В документе содержится запрет на поставку в Россию электронных устройств и продукции двойного назначения, снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США авиакомпании "Аэрофлот" и прекращение американского экспорта.
Ожидается, что первая часть санкций вступит в силу 22 августа. Владимир Путин и члены СБ РФ подчеркнули полную нелегитимность новых санкций США. Дмитрий Медведев назвал их объявлением экономической войны и заявил, что Россия отреагирует на них.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявок что Россия готовит зеркальные меры в ответ на новые антироссийские санкции США.
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