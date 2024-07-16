Начальник Генштаба Герасимов посетил командный пункт группировки войск "Восток"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов посетил командный пункт подразделения войск "Восток" в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает RT.

Герасимов заслушал доклад об обстановке, которая складывается на передовой, от командующего подразделением и других военнослужащих. Герасимов также отметил успешные действия солдат ВС РФ в ходе освобождения населенного пункта Урожайное в ДНР, о чем стало известно 14 июля.

Кроме того, начальник Генштаба поставил военнослужащим задачи на дальнейшие действия в зоне СВО, а также наградил солдат, отличившихся при освобождении Урожайного. В конце Герасимов пообщался с офицерами и военными.

11 июня Владимир Путин провел совещание с участием главы Минобороны Андреем Белоусовым, Герасимовым и командующими округами. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, все они доложили главе государства о ходе СВО, а также о планах по продолжению боевых действий. После этого глава государства заслушал каждого по отдельности и провел с ними личные встречи.

