В Белом доме считают, что пока нельзя говорить о тупике на Украине

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Пока нельзя говорить, что усилия Соединенных Штатов Америки, которые направлены на помощь Киеву с украинским конфликтом, оказались в тупике. Этим мнением поделился помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Нет, это не тупик. Украинцы добиваются определенного продвижения на востоке и на юге. Еще до начала контрнаступления мы говорили, что оно будет сложным, и оно оказалось сложным", – сказал Салливан в ходе интервью телеканалу ABC.

Отмечается, что этими словами помощник американского лидера прокомментировал ситуацию с затянувшимся конфликтом на Украине.

Ранее Салливан заявил, что программа подготовки украинских летчиков в государствах Евросоюза к управлению американскими истребителями F-16 может стартовать уже через две недели.

До этого палата представителей конгресса США отклонила поправки в проект закона о национальной обороне на 2024 год о снижении и блокировке последующей военной помощи Украине.

В НАТО утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине