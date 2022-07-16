ЮНЕСКО подтвердило, что объекты всемирного наследия на Украине не пострадали – дипломат РФ

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ЮНЕСКО подтвердило, что ни один объект, включенный в список всемирного наследия, не пострадал на Украине во время российской специальной военной операции, заявил на неформальном заседании СБ ООН советник постпредства РФ при организации Сергей Леонидченко.
"Координаты таких объектов были заблаговременно представлены нашим вооруженным силам, и они предпринимают необходимые меры предосторожности при планировании боевых действий, – передает слова Леонидченко РИА Новости.
По его словам, по остальным объектам именно минобороны Украины отказывается предоставить ЮНЕСКО письменные гарантии того, что сами такие объекты и их окрестности не будут использоваться в военных целях.
Ранее В ЮНЕСКО заявили о невозможности лишения РФ статуса государства – члена организации. До этого Верховная рада обратилась в ЮНЕСКО с запросом о лишении России статуса государства – члена организации.
До этого официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лжет народу страны и мировому сообществу, обвиняя российских военнослужащих в сознательном разрушении украинского культурного наследия.
Конашенков подчеркнул, что ВС РФ не допускают обстрелов или возможных повреждений объектов исторического и культурного наследия в ходе спецоперации. В частности, не допустили российские военные повреждений православных памятников на территории Свято-Успенской Святогорской лавры.
При этом, по словам генерал-майора, военные ВСУ препятствовали тушению скита в Святогорске, открыв огонь на устрашение, и планировали держать оборону взорванного 6 июня националистами моста через реку Северский Донец.
В МО РФ сообщили о поджоге скита Святогорской лавры украинскими националистами
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