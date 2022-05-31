В ЮНЕСКО заявили о невозможности лишения РФ статуса государства – члена организации

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До тех пор пока Россия является членом ООН, лишение ее статуса страны – участницы ЮНЕСКО невозможно, сообщает РИА Новости.

"Каждое государство – член ООН имеет право на членство в ЮНЕСКО в соответствии с уставом ЮНЕСКО (статья II). Только государства – члены ЮНЕСКО, исключенные из Организации Объединенных Наций, лишаются членства в ЮНЕСКО", – отметили в пресс-службе организации.

Ранее стало известно, что Верховная рада обратилась в ЮНЕСКО с запросом о лишении России статуса государства – члена организации.

В начале мая Россию не допустили к участию в мероприятии ЮНЕСКО, приуроченному ко Всемирному дню свободы печати, который ежегодно отмечается 3 мая.

РФ собиралась провести специальную сессию о влиянии крупных ИТ-компаний на работу СМИ. Также были запланированы выступления экспертов в рамках панельных дискуссий. Как подчеркнули в министерстве, секретариат ЮНЕСКО отклонил российские заявки под надуманным предлогом.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

