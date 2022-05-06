Лавров заявил о попытках Запада развязать пропагандистскую войну против РФ

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны пытаются развязать пропагандистскую войну против России и ее граждан.

Министр отметил, что такое поведение Запада является проявлением расизма и дискриминации.

"Безусловно, мы всегда должны помнить уроки истории. Тем более, что эти славные страницы нашей истории сейчас на Западе пытаются вырвать, перечеркнуть все то, что было сделано. Пытаются не просто приравнять победителей нацизма к преступникам, а сделать из нас главных виновников той войны, всячески обелять нацизм, поощрять нацистские проявления в современной Европе", – сказал он в ходе церемонии возложения цветов к мемориальным доскам по случаю празднования Дня Победы.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские граждане подвергаются дискриминации и притеснениям за рубежом. Он отметил, что сотрудники диппредставительств выдворяются из стран, дипломатическая собственность захватывается. Кроме того, прекращается и ограничивается выдача виз россиянам.

Медведев также подчеркнул необходимость определиться с формой работы с такими государствами в сфере миграционной политики.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.