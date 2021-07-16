США и Германия обсудят практические меры по "Северному потоку – 2"

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Власти Соединенных Штатов и ФРГ намерены обсудить практические меры по "Северному потоку – 2". Об этом заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, пишет РИА Новости.

В своей речи американский лидер подтвердил, что Вашингтон имеет разногласия с Берлином по вопросу строительства газопровода.

"Мои взгляды по "Северному потоку – 2" были давно известны. Добрые друзья могут расходиться во мнении", – объяснил Байден.

В качестве возможных мер в отношении трубопровода Байден допустил совместные с ФРГ решения в сфере энергобезопасности. Кроме того, он подчеркнул важность сохранения безопасности Украины.

Байден также пояснил, что на момент его вступления в должность президента США строительство газопровода было закончено на 90%.

"Водить санкции не имело никакого смысла", – выразил мнение американский лидер.

Ранее публицист Андреас Клут в статье для Bloomberg посчитал, что Меркель унизила Байдена своим решением по "Северному потоку – 2". Он пояснял, что в Польше, странах Балтии, Франции и Евросоюзе считают российский проект геополитической угрозой.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство первой было завершено 4 июня.

На протяжении всего периода строительства США вводили санкции против российского газопровода, параллельно продвигая в Европу свой сжиженный газ. Позже Вашингтон отказался вводить ограничительные меры против Nord Stream 2 AG, но при этом сохранил санкции в отношении российских судов-трубоукладчиков.