Латвия запретила въезд в страну актеру Прилучному и телеведущей Андреевой

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Глава МИД Латвии Байба Браже запретила актеру Павлу Прилучному и телеведущей Екатерине Андреевой на неопределенный срок въезд в страну. Соответствующее заявление она опубликовала в соцсети Х.

Прилучный и Андреева включены в список нежелательных для Латвии лиц. При этом Браже никак не пояснила принятое решение.

Ранее латвийская служба госбезопасности запретила въезд в страну певице Кристине Орбакайте и музыканту Горану Бреговичу, так как их выступления "не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии".

При этом Эстония не стала запрещать въезд Орбакайте для проведения концерта. Советник по коммуникациям эстонского министерства культуры Ханнус Лууре отметил, что по результатам проведенной проверки оснований для запрета на въезд обнаружено не было.