Трамп продлил на год запрет на прием в портах США судов из России

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Президент США Дональд Трамп продлил на год запрет на прием в портах судов, которые ходят под российским флагом или связаны с РФ. Об этом сообщается на портале Федерального реестра США.

"Я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения в отношении РФ и изложенных в прокламации 10 371 чрезвычайных полномочий, касающихся регулирования стоянки и движения связанных с Россией судов в портах Соединенных Штатов", – говорится в тексте.

Ранее Трамп также продлил антироссийские санкции, введенные экс-главой США Джо Байденом в апреле 2021 года. Речь идет о документе, который администрация 46-го президента не раз расширяла и продлевала.

Как, в свою очередь, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, у Москвы не было завышенных ожиданий. Пресс-секретарь президента напомнил, что Россия и США находятся на начальной стадии нормализации отношений.