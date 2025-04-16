16 апреля, 18:39Политика
Премьер Словакии Фицо заявил, что 9 мая будет в Москве
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отправится в Москву 9 мая. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в Загребе, пишет РИА Новости.
"Если будут мероприятия на Украине, то мы отправим туда соответствующую репрезентацию государства", – сказал он.
По словам Фицо, если в Киеве или во Львове в этот день будут памятные мероприятия, то туда поедет министр иностранных дел или "кто-то другой".
"Я не могу быть в двух местах, я буду 9 мая в Москве", – заявил премьер-министр.
Ранее Фицо говорил, что никто не может запретить ему посещать парад Победы в Москве. Таким образом он отреагировал на призыв главы евродипломатии Каи Каллас не ездить в столицу 9 мая.
Как отметил политик, в Москве он отдаст дань уважения солдатам Красной армии, которые освободили Словакию. Фицо также подчеркнул, что является легитимным премьером суверенной страны и ему не могут приказывать, куда он "должен или куда не должен ездить".