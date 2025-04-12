Президент Словакии Пеллегрини признал, что поездка Фицо в Москву вызовет споры

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Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что запланированная на май поездка премьер-министра республики Роберта Фицо в Москву вызовет споры на Западе. Об этом сообщает РИА Новости.

"Его поездка, конечно, вызовет на Западе у нас, у наших союзников и членов Европейского союза снова споры и снова будет необходимо это объяснять", – признал словацкий президент.

Однако Пеллегрини подчеркнул, что Фицо едет в Россию для того, чтобы отдать дань уважения погибшим советским солдатам и почтить память десятков миллионов павших советских граждан.

Ранее Фицо назвал личным долгом посетить Москву 9 мая и присутствовать на параде на Красной площади по случаю 80-й годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

По его словам, в Словакии знают о роли СССР в победе на фашизмом. Он обратил внимание, что обязан приехать в Москву, ведь это будет 80-летие освобождения Чехословакии. Без Советского Союза фашизм никогда не был бы побежден, а Вторая мировая война никогда бы не была выиграна, подчеркивал премьер.