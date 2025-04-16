Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Калиново в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнило оборонное ведомство, взять село под контроль удалось благодаря активным действиям Южной группировки войск. Также российские военные нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 7 механизированных, 2 штурмовых бригад ВСУ и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов Плещеевка, Романовка, Алексеево-Дружковка, Полтавка, Заря, Иванополье, Миньковка и Клебан-Бык ДНР.

В результате ВСУ потеряли до 310 военных, два танка, боевую бронированную машину HMMWV и бронетранспортер Stryker.

Ранее российские силы поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ. Под удар оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ также попали цеха сборки реактивных систем залпового огня и ударных беспилотных летательных аппаратов.

Вместе с тем были уничтожены центр подготовки операторов дронов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 144 районах.

Кроме того, 13 апреля военные РФ уничтожили две группы иностранных наемников из состава отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в Харьковской области. Российские бойцы обнаружили наемников в лесном массиве Купянского района.

