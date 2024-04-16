Мэр Орска заявил, что его сын уехал из России по работе

Фото: телеграм-канал "ПроОрск"

Мэр Орска Василий Козупица сообщил, что его сын Николай переехал не в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), а в Саудовскую Аравию. В опубликованном видеообращении в телеграм-канале "Урал56.Ру" мэр заявил, что Козупица-младший получил приглашение на новую работу.

"Там, кстати, тоже не мед, там очень жарко и очень сложный климат. Он сейчас там работает. Я горжусь тем, что мои дети всего добиваются сами, и я никогда этого не скрывал", – подчеркнул мэр Орска.

Также он добавил, что его сын, который по профессии является инженером-геологом, перед переездом проработал на Сахалине десять лет в тяжелейших условиях.

При этом Козупица уточнил, что его жена вместе с ним переживает эти трудные минуты.

5 апреля в Орске произошел прорыв дамбы. Затем случились еще два аналогичных инцидента.

Правительственная комиссия решила объявить в Оренбургской области чрезвычайную ситуацию федерального уровня из-за паводка.

15 апреля уровень реки Урал у села Илек в Оренбургской области поднялся до 905 сантиметров. Такой показатель превышает опасное значение на 15 сантиметров.