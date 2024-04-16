Politico: спикер Джонсон намерен внести в конгресс отдельный проект помощи Киеву

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Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон планирует на этой неделе вынести на голосование отдельные законопроекты по предоставлению помощи Украине и Израилю. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Politico.

Согласно данным газеты, Джонсон на закрытой встрече заявил своим однопартийцам-республиканцам, что намерен вынести на голосование четыре законопроекта. Три из них предполагают выделение помощи Украине, Израилю и Тайваню соответственно, а четвертый касается запрета в США социальной сети TikTok, а также положения об "изъятии активов российских олигархов" для оказания помощи Киеву.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби уже заявил, что администрация президента США Джо Байдена будет выступать против разделения законопроекта о помощи Израилю и Украине. Он призвал конгресс проголосовать за двухпартийный законопроект, который ранее принял сенат США.

Ранее министр армии США Кристина Вормут заявила, что задержки в согласовании американским конгрессом средств для помощи Киеву к концу мая окажут влияние на возможности сил США в Европе.

До этого госдепартамент США одобрил возможную продажу Киеву комплектов для обслуживания зенитных ракетных комплексов (ЗРК) HAWK Phase III на сумму около 138 миллионов долларов.