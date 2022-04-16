В Госдуме заявили о переходе Зеленским красной черты

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Обращение президента Украины Владимира Зеленского к главе США Джо Байдену признать Россию страной – спонсором терроризма является выходом за красную черту, заявил депутат Госдумы Адальби Шхагошев.

"Это обращение подлеца к сумасшедшему. Зеленский обращается к президенту страны, которая <...> убила миллион иракцев, повесила Саддама Хуссейна, <...> разгромила Ливию", – сказал парламентарий РИА Новости.

Депутат заявил, что Соединенные Штаты делают все для войн во всем мире. Он также подчеркнул, что Россия годами боролась с международным терроризмом и впервые в современной истории предотвратила создание террористического государства в Сирии.

Накануне председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить слова президента Украины о подготовке к войне с Россией. В ведомстве подчеркнули, если сказанное Зеленским подтвердится, то будет возбуждено уголовное дело.

Ранее, отвечая на вопрос телеканала BBC, готовилась ли Украина к гипотетическому конфликту с Россией, украинский президент ответил утвердительно. Он отметил, что для этого стране нужны были деньги и оружие, о поставках которых и договаривались власти.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.