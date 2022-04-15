СК изучит слова Зеленского о подготовке Украины к войне с Россией

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить слова президента Украины Владимира Зеленского о подготовке к войне с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Накануне Русская служба BBC опубликовала интервью с Зеленским. Отвечая на вопрос, готовилась ли Украина к гипотетическому конфликту с Россией, глава государства ответил утвердительно. Он отметил, что для этого стране нужны были деньги и оружие, о поставках которых и договаривались власти.

"Следствие проанализирует указанную публикацию и сопутствующие ей действия на предмет наличия в них признаков уголовно наказуемого деяния", – отметили в СК РФ.

Там добавили, что, если сказанное Зеленским подтвердится, ведомство возбудит уголовное дело по факту планирования и подготовки агрессивной войны.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

