В Кремле подтвердили, что ведут подготовку встречи Путина и Лукашенко 22 апреля

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В Кремле ожидают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в столицу с рабочим визитом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, в настоящее время готовится встреча Владимира Путина с белорусским коллегой. Уточняется, что она должна пройти 22 апреля.

"Встреча действительно запланирована на 22 число, она готовится во второй половине дня. Мы планируем, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прибудет в Москву с рабочим визитом", – цитирует представителя Кремля ТАСС.

Говоря о том, какие темы поднимут лидеры РФ и Белоруссии, Песков уточнил, что они коснутся продолжения двусторонних отношений, продолжения развития сотрудничества в огромном количестве областей. Кроме того, он отметил активный диалог двух государств, а также обилие совместных проектов и планов.

Ранее представитель Кремля заявил, что Москва по принципу взаимности ответит на новые санкции США. Он отметил, что последнее слово в данном вопросе за Владимиром Путиным.