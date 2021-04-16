В Кремле заявили, что не ставят условий для встречи Путина и Байдена

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Владимир Путин не говорил о каких-либо условиях для проведения встречи с американским лидером Джо Байденом. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, предложение о такой встрече озвучил именно президент России.



"Президент Путин говорил о том, чтобы провести встречу в ближайшие несколько дней или в любое время позже. О каких-либо условиях он не говорил", – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Джо Байден оговорился в фамилии своего российского коллеги Владимира Путина во время речи о России. Допущенную ошибку американский лидер сразу исправил.